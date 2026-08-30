Объект энергетики поврежден при атаке БПЛА в Курской области

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об уничтожении 100 беспилотников над регионом за прошедшие сутки, поврежден объект энергетики и административное здание.

"Всего в период с 09:00 29 августа до 09:00 30 августа сбито 100 вражеских беспилотников различного типа. 43 раза враг применил артиллерию по отселённым районам. Шесть раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - написал глава региона в своем канале в Мах в воскресенье.

По его информации, в результате атак в Беловском районе повреждён объект энергетики.

В селе Щекино Рыльского района повреждены остекление и входная дверь административного здания. У трёх домов повреждены крыши, фасад и остекление.

Погибших и пострадавших нет, добавил Хинштейн.