Решение проблемы поставок ДТ в США на фоне санкций к компаниям РФ планируют найти на переговорах

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Решение проблемы поставок в США дизельного топлива из РФ в условиях сохраняющихся санкций против российских нефтяных компаний будет найдено в ходе переговоров о заключении соответствующих контрактов, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.

Минфин США выдал лицензию, разрешающую до апреля следующего года поставки российского дизеля. Сами компании из РФ при этом остаются в SDN List и в лицензии прямо не упоминаются.

"Сейчас идут переговоры по заключению контрактов с американскими коллегами и Минэнерго США. Там будет найден инструмент, который позволит обеспечить поставки", - сказал Новак журналистам в среду на полях РЭН-2026.