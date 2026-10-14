РЖД будут придерживаться условий концессии на железные дороги Армении

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - РЖД намерены придерживаться договора по железнодорожной концессии с Арменией, заявил глава компании Олег Белозеров по итогам переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване.

"Мы открыты к диалогу с правительством Армении и к совместной оценке эффективности концессионного соглашения. Со своей стороны намерены твёрдо придерживаться всех взятых на себя обязательств", - заявил Олег Белозёров, его слова передает пресс-служба РЖД.

В ходе встречи Белозёров рассказал о результатах деятельности ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (дочка ОАО "РЖД"), обеспечивающего реализацию концессионного договора, и заверил правительство Армении в лице премьер-министра в приверженности компании всем взятым обязательствам.

По итогам встречи стороны договорились образовать совместную рабочую группу по оценке возможностей транзитных коммуникаций с использованием железнодорожной сети Армении.

Действующее в Армении ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД) управляет системой железнодорожного транспорта страны на основе концессионного соглашения, заключённого РЖД и Арменией в 2008 г. Соглашение подписано на 30 лет с правом пролонгации еще на десять лет.

В декабре 2025 г. Пашинян обратился к РФ с просьбой скорейшего восстановления участков железной дороги в Армении, ведущих к границам Азербайджана и Турции. "Я попросил российских коллег в срочном порядке заняться полноценным восстановлением участка железной дороги от Ерасаха (юго-запад Армении - ИФ) до границы Нахичевани (Азербайджан - ИФ) и от участка Ахурика (запад Армении - ИФ) до границы Турции", - говорил он журналистам.

Позже в декабре Пашинян заявил, что Армения готова вернуть из концессии РФ ж/д участки до границ Азербайджана и Турции, если будут сложности с их восстановлением.

В июле 2026 г. Пашинян не исключил возможность обращения в арбитраж по вопросу концессии. "Это наша собственность. Армения должна иметь возможность использовать железные дороги, как считает целесообразным. Мы хотим решить вопрос по-дружески. В любом случае, он будет решен. Возникнут разногласия - потом обсудим в арбитраже", - заявил он.

В свою очередь глава РЖД, комментируя тогда это заявление, отметил, что компания намерена в полном объеме исполнять взятые на себя обязательства по железнодорожной концессии с Арменией, но вправе ожидать возврата инвестиций в случае изменения условий или ее прекращения. По словам Белозерова, инвестиции из средств РЖД и доходов ЮКЖД с 2008 г. по 2025 г. составили около $396,3 млн. Дивиденды акционеру никогда не выплачивались, вся прибыль шла на развитие железной дороги.