Двое мужчин ранены при атаках дронов в курском приграничье

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Два мирных жителя пострадали при ударах украинских дронов в приграничных районах Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн в воскресенье.

"Сегодня утром вражеский FPV-дрон совершил атаку в селе Белица Беловского района. В результате удара пострадал 51-летний мужчина. У него слепые осколочные ранения головы, шеи, правого плеча, спины", - написал глава региона в своем канале в Мах.

Кроме того, ранения головы получил 59-летний мужчина во время атаки на автомобильной дороге Белица-Коммунар.

Пострадавших доставляют в Курскую областную больницу, уточнил Хинштейн.