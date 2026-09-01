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Посол РФ отверг обвинения Германии по поводу дрона в аэропорту Лейпцига

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Посол России в Германии Сергей Нечаев, вызванный в немецкий МИД, решительно отверг предъявленные Берлином обвинения в причастности российских государственных структур к инциденту с попыткой применения начинённого взрывчаткой беспилотника в аэропорту Лейпцига в начале августа.

"Посол России решительно отверг предъявленные Берлином обвинения как бездоказательные, абсурдные и противоречащие здравому смыслу", - говорится в комментарии посольства РФ в Германии, размещенном в Мах-канале российского внешнеполитического ведомства во вторник.

Ранее во вторник Нечаев был вызван в МИД Германии, где ему "заявили протест в связи с якобы причастностью российских государственных структур к инциденту, связанному с попыткой применения начинённого взрывчаткой беспилотника в аэропорту Лейпцига в ночь на 5 августа 2026 года", отмечается в комментарии.

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"Без предъявления каких-либо доказательств и аргументов вину за подготовку якобы планировавшейся диверсии германские власти возложили на Россию. В связи с "нарастающими гибридными атаками Москвы" анонсировано принятие масштабных санкционных мер как по линии Евросоюза, так и на двустороннем уровне. Последние включают, в частности, закрытие до 18 сентября 2026 года Генерального консульства России в Бонне, а также прекращение действия российско-германского межправительственного соглашения о деятельности культурно-информационных центров 2011 года, что предполагает закрытие Российского дома науки и культуры в Берлине. Всем сотрудникам Генконсульства и Русского дома, а также членам их семей предписано оперативно покинуть территорию ФРГ. Германская сторона считает указанные шаги "взвешенной и соразмерной" реакцией и рассчитывает, что российская сторона воздержится от принятия ответных мер", - сказано в комментарии.

Посол России "подчеркнул, что наспех состряпанная провокация в аэропорту Лейпцига служит исключительно целям киевского режима, милитаристского крыла европейского политкласса и магнатам военно-промышленного комплекса, заинтересованным в разжигании украинского конфликта", говорится в комментарии.

Посол также указал, что "озвученные германской стороной меры являются беспрецедентной эскалацией российско-германских отношений и не останутся без последствий, вся ответственность за которые ляжет на правительство ФРГ", и "выразил сожаление, что немецкие власти продолжают курс на планомерное разрушение некогда прочного каркаса российско-германского взаимодействия".

МИД РФ Германия Лейпциг
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