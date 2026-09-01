Власти Крыма пообещали ежедневные поставки бензина Аи-95 по сниженной цене

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Поставки бензина Аи-95 по цене до 100 рублей за литр в Крыму планируются ежедневно, сообщил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк во вторник.

"Сегодня реализована первая партия бензина марки Аи-95 по цене до 100 рублей за литр, что составляет порядка одной трети от общего суточного потребления. Поставки топлива по указанной цене планируется осуществлять ежедневно", - написал Гоцанюк в своем канале в Max.

По его словам, в целях предотвращения дефицита и пресечения спекуляций сохраняется ограничение по продаже топлива в 20 литров на один автомобиль. По мере стабилизации ситуации на топливном рынке и увеличения объемов поставок ограничения будут поэтапно смягчаться.

В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что со вторника будет снижена цена на бензин Аи-92 и Аи-95. По словам Аксенова, на бензин Аи-92 и дизельное топливо определенное время может сохраняться дефицит, однако все следующие партии будут продавать по цене не выше 100 рублей за литр. Топливо по льготной цене на этой неделе реализуют на АЗС двух сетей, в дальнейшем бензин по сниженной цене появится и у небольших операторов.

Как сообщалось, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму.