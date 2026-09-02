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Пошлина на экспорт из РФ пшеницы со 2 сентября снижается на 22,2%

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт пшеницы из РФ со 2 сентября составляет 787,5 рубля за тонну, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, она снижается на 22,2% по сравнению с действовавшей до 1 сентября (1 тыс. 021,1 рубля за тонну).

Пошлина на экспорт ячменя сохранилась на нуле, кукурузы - снизилась до 406,5 рубля с 607,3 рубля за тонну.

Эти пошлины будут действовать по 8 сентября включительно.

Пошлины рассчитаны исходя из индикативных цен: $228,6 за тонну пшеницы ($229,5 за предыдущий период), $189,3 за тонну ячменя ($191), $220,6 за тонну кукурузы ($221,2).

РФ ввела механизм зернового демпфера со 2 июня 2021 года. Он предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

В настоящее время базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 17 тыс. 875 рублей за тонну.

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