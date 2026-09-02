США продолжают наносить начатые накануне удары по Ирану

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы продолжают наносить удары по Ирану, начатые в вторник вечером, сообщает телеканал Al Jazeera.

По его данным, американская авиация атакует цели в основном в районе иранского побережья вблизи Ормузского пролива.

Тем временем иранские силы в ответ атаковали американские авиабазы в Иордании. По данным телеканала Al Jazeera, три иранские баллистические ракеты были сбиты над югом Сирии, граничащей с Иорданией. Еще несколько ракет были перехвачены в районе иорданского города Эль-Мафрак на северо-западе королевства.

Ранее иранские военные начали наносить удары по американским силам на Ближнем Востоке. Как сообщает телеканал Press TV, силы Ирана используют ракеты и беспилотники для атак по базам США в регионе.

Во вторник президент США Дональд Трамп сообщил, что США наносят мощные и масштабные удары по Ирану. Кроме того, он предостерег Тегеран от ответных действий.