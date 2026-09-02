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Путин заявил, что удивлен позицией Японии по отношению к РФ

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин возложил целиком на Токио ответственность за ухудшение российско-японских отношений и выразил сожаление и недоумение в связи с позицией Японии.

"Меня не удивила их позиция по моему посещению Курил, но меня удивляет их позиция по отношению к России в целом. Мы не сделали ни одного шага в сторону ухудшения российско-японских отношений, мы очень бережно к ним относились. Все, что сейчас происходит в российско-японских отношениях, ухудшение наших отношений, это целиком и полностью на совести японского правительства", - сказал Путин на пресс-конференции в Бишкеке.

"Что мы сделали такого против Японии? Вообще ничего", - заявил президент РФ.

Он напомнил, что российская сторона "была готова дальше обсуждать вопрос мирного договора, решать гуманитарные вопросы с посещением островов гражданами Японии, мы в принципе по очень многим вопросам позитивно реагировали".

"Подписание мирного договора - это сложный вопрос. Для нас он закрыт, но мы были, тем не менее, готовы с ними как-то дискутировать. А они взяли, на голом месте, неспровоцированно с нашей стороны начали шаг за шагом ухудшать наши отношения. Мы здесь при чем? Пожалуйста, если вы настроены ухудшать наши отношения, ну, ладно (...) Мы сожалеем об этом, но это их вина, сто процентов", - заявил Путин.

Владимир Путин Бишкек Япония Токио
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