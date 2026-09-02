Путин заявил, что РФ не наносила удары по торговым судам Украины

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Россия не атаковала торговые суда, наносила удары только по тем плавсредствам, которые доставляли на Украину вооружения, заявил президент РФ Владимир Путин.

"По сути дела мы же не трогали никаких гражданских судов. Да, мы наносили точечные удары по некоторым судам, но это были реально точечные", - сказал Путин журналистам в ходе пресс-конференции в Бишкеке в ночь на среду.

"Ни разу не ошиблись. Наносили удар только по тем плавсредствам, которые доставляли в Украину оружие и боеприпасы", - добавил глава государства.

По словам Путина, "не было ни одной ошибки".

"Почему? Потому что за ударами следовали вторичные взрывы и детонации. То есть всегда попадали. Но это, повторяю, была выборочная такая работа", - сказал президент.