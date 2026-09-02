Суд в Москве рассмотрит материалы о штрафах Telegram, Google, Apple и Pinterest

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы в среду рассмотрит восемь протоколов о нарушении российского законодательства компаниями Telegram, Google, Apple и Pinterest.

Как сообщили в суде, им всем вменяется неудаление запрещенного в РФ контента (ч. 2 ст. 13.41 КоАп РФ). Наказание за данные правонарушение предусматривает штраф в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.

Платформе Pinterest дополнительно вменяется ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление информации или интернет-страницы, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств), наказание за которое предусматривает штраф до 8 млн рублей.

Ранее в Роскомнадзоре сообщали, что Telegram, чью работу в России начали ограничивать в августе прошлого года, по-прежнему не исполняет требования законодательства РФ, в связи с чем ограничение работы сервиса будет продолжено "с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан". В конце июля ФСБ сообщила, что создателю Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности, поскольку администрация мессенджера не удаляет каналы и боты, используемые для координации терактов и диверсий в РФ.

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Amazon, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok, Wikimedia Foundation, Twitch - неоднократно привлекались в России к ответственности за неисполнение обязанностей владельцем социальной сети.

Российскими судами компаниям были назначены многомиллионные штрафы, часть из которых уже взыскана. Как сообщали "Интерфаксу" в правоохранительных органах, столичные суды только за шесть месяцев текущего года оштрафовали Telegram на общую сумму, превышающую 100 млн рублей.