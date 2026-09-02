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Путин заявил, что договорился с обеими сторонами армяно-азербайджанского конфликта

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что хотел бы последний раз высказаться по поводу позиции России в отношении армяно-азербайджанского конфликта и больше не говорить на эту тему, поскольку договорился с обеими сторонами больше этого не делать.

"Мне не хочется ковыряться в недавнем прошлом (...) Мы договорились, что постараемся этого не делать, но вы меня просто вынуждаете. Ничего страшного, поговорим на эту тему и больше не будем", - сказал Путин на пресс-конференции в Бишкеке, отвечая на вопрос "Интерфакса", удовлетворен ли он результатами беседы "на полях" саммита ШОС с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Путин напомнил, что "все началось с проблем Карабаха, сам премьер (Армении) подписал соответствующую бумагу в Праге и признал, что Карабах является частью Азербайджана". "С этого момента наша позиция по этому вопросу приобрела очень двойственный характер. Мы что, можем вмешиваться или должны вмешиваться во внутриполитические азербайджанские дела?" - сказал Путин, напомнив, что и Запад активно настаивал на том, что Карабах - это часть Азербайджана.

"Они говорили мне: мы сделаем так, что обеспечим права и интересы армянского населения, там проживающего. Я говорил: ничего не обеспечите, люди просто уйдут и все. Хотя президент Алиев ничего плохого этим людям делать не будет. Он современный, интеллигентный человек, он будет стараться обеспечить их интересы - сто процентов. Но они все равно не останутся. Так и получилось", - сказал президент РФ.

Как подчеркнул Путин, "после этого взять на себя ответственность за все эти события достаточно сложно". "Мол, (получается), Россия тут как тут. Мы уж объяснялись, объяснялись. Я не хочу здесь никого обвинять. Но логика событий была такой, какой она была. Может быть, здесь есть и свои плюсы в этом решении действующего руководства Армении, потому что это ситуацию раскрывает полностью. Можно перевернуть страницу и идти дальше, уже без всяких конфликтов, людей устроить на новом месте жительства, разблокировать инфраструктуру, начать новую жизнь в экономике, открыть границы для инвестиций и так далее", - считает Путин.

"Плюсов на самом деле тоже немало", - заключил президент РФ.

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