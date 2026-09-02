Путин назвал предложения Киева экзотическими и сравнил с шуткой

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сравнил экзотические предложения Киева по урегулированию с шуткой "давай сначала съедим твое, потом каждый свое".

"Не буду сейчас раскрывать это (содержание предложений Киева - ИФ), ну, как бы не положено вроде раскрывать такие вещи. Я уже сказал, что предложения носят экзотический характер, действительно экзотический. Они, знаете, вот шутка есть - что сначала давай съедим твое, а потом каждый свое", - сказал Путин журналистам по итогам своего визита в Бишкек.

"Вот у них примерно такие предложения", - отметил он.

Ранее Путин назвал экзотическими и неприемлемыми для России предложения Киева, которые доводятся до России. При этом он отметил, что российская сторона остается готовой к диалогу о мире, но только на основе реалий "на земле".