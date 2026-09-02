Путин заявил, что РФ хочет не заморозить, а прекратить конфликт с Украиной

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что Россия хочет прекращения конфликта на Украине.

"Мы хотим не заморозить, мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира вообще на Украине, в Европе и готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать", - сказал Путин на пресс-конференции в Бишкеке, отвечая на вопрос о предложении президента Казахстана заморозить конфликт по линии соприкосновения.

Президент отметил, что никто из партнеров России не оказывает некорректного давления и ничего не навязывает.

"Позиция наших друзей заключается в том, что все за скорейшее прекращение этого конфликта и желательно мирными средствами. Мы знаем эту позицию, мы ее очень уважаем, она искренняя, и люди думают о том, как ситуацию поправить, но никто не оказывает на нас какого-то некорректного давления", - сказал Путин.

Также Путин заявил, что Украина не может нанести России критического ущерба своими ударами .

"Я думаю, что они нам нанесли ущерб реальный, потому что в течение первых двух недель они повредили нам где-то около 40 кораблей. Не уничтожили - повредили. А вообще за все - за эти 40 дней, где-то около 100 кораблей они повредили нам. Люди погибли, моряки, в том числе иностранные. И граждане Азербайджана среди моряков были, и граждане Турции были среди моряков погибших", - сказал Путин.

По словам президента, "общий ущерб, по нашим предварительным подсчетам, составил, в общем-то немало - около 1% ВВП".

"Это не критический ущерб для нас. И они не могут нанести нам критического ущерба. Но ущерб все-таки есть", - сказал Путин.

Путин добавил, что что любые военные объекты на территории Украины, в том числе британские, если они там есть, являются законной целью ВС РФ.

"Я могу подтвердить еще раз: любые военные объекты на Украине - наша законная цель. Британские, какие угодно", - сказал он.

Он выразил сомнение в том, что на территории Украины есть британские военные объекты. "В Украине есть британские военные объекты?" - сказал он. На уточнение журналиста, что вопрос гипотетический, Путин сказал: "Если будут, то точно совершенно (станут целью - ИФ)".

На вопрос, могут ли стать военными целями "объекты военной промышленности Британии, которые находятся на территории Британии", Путин ответил: "Это секрет, военная тайна".



