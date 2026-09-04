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Аэропорты Сочи и Нижнекамска вернулись к штатной работе

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в международном аэропорту Сочи и аэропорту Нижнекамска (Бегишево), сообщила Росавиация в своем канале в Мах.

Меры были введены в четверг вечером для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщалось, минувшей ночью в Сочи и федеральной территории Сириус отражали массированную атаку БПЛА на гражданскую инфраструктуру. В результате повреждено остекление в нескольких жилых домах и зданиях, произошло возгорание на территории нефтебазы.

По предварительной информации, пострадавших нет. На местах обнаружения обломков БПЛА работают оперативные и специальные службы.

Росавиация Сочи Нижнекамск
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