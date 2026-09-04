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Минобороны РФ сообщило о поражении двух сухогрузов и портового терминала в Одесской области

Также поражена электроподстанция

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи в украинских портах поражены два сухогруза с военным имуществом.

Как заявили в ведомстве, в порту Южный поражено морское судно типа "сухогруз" с продукцией военного назначения, в порту Черноморска сухогруз с вооружением западного производства, склад с военно-техническим имуществом и терминал для перекачки топлива предназначенного для ВСУ.

Российские военные сообщили, что течение ночи в населенном пункте Мирное ударом ВС РФ была поражена электроподстанция Новоодесская.

Минобороны РФ
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