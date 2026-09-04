Военные сообщили об ударе по логистическому центру в Киевской области

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные ночью нанесли удар в Киевской области по логистическому центру с товарами двойного назначения, заявило Минобороны РФ в пятницу.

Удару подвергся логистический центр "Еко-Автотехникс" в населенном пункте Гатное, говорится в сообщении министерства.

По данным Минобороны РФ, в ходе ночного удара цели на территории Украины поражены высокоточным авиационным оружием и ударными беспилотниками.