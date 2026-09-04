В Совбезе РФ заявили о попытках Запада дестабилизировать евразийский регион

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Западные страны не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию в Евразии, ОДКБ и ШОС должны стать основой для формирования архитектуры неделимой безопасности на евразийском пространстве, заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.

"Ухудшающаяся экономическая ситуация не останавливает попыток западных стран дестабилизировать евразийский макрорегион. Скорее наоборот - после потерь колоний и неоколониальных механизмов доминирования в Африке ресурсы Евразии насущно необходимы", - сказал Шевцов в ходе сессии "ОДКБ - ШОС - пространство безопасности" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Именно поэтому мы наблюдаем их настойчивые попытки дестабилизации ситуации по всему региону - на Украине, в Закавказье, Центральной Азии, вокруг Мьянмы, Афганистана, на Ближнем Востоке, в Тайваньском проливе, в других местах. При этом цели остаются неизменными - контроль над ресурсами и логистическими потоками", - заявил замсекретаря Совбеза РФ.

По его словам, помимо ситуации в Ормузском проливе, который США попытались объявить чуть ли не своей территорией, есть другой пример - так называемый "маршрут Трампа" на территории Армении.

"Он абсолютно неэффективен экономически - даже при самых благоприятных прогнозируемых условиях его окупаемость составит не менее 30 лет. Однако условия соглашения позволяют США разместить свою разведывательную и, возможно, военную инфраструктуру непосредственно у иранских границ", - сказал Шевцов.

"Продолжаются настойчивые попытки западников разместить свою военную инфраструктуру и в странах Центральной Азии, особенно под предлогом противодействия угрозе из Афганистана, которую, надо сказать, они в этих целях изрядно преувеличивают", - отметил замсекретаря Совбеза РФ.

Он подчеркнул, что в 2025 году страны НАТО провели более 100 военных учений, большинство - на восточном фланге. "При этом отрабатывались отнюдь не оборонительные, а наступательные действия, включая прорыв обороны и захват территорий", - сказал Шевцов.

"В этих условиях ОДКБ и ШОС - ключевые механизмы обеспечения региональной безопасности и сотрудничества - продолжают проводить в жизнь комплекс решений по укреплению стабильности в Евразии", - заявил Шевцов.

Он отметил, что взаимодействие в рамках ОДКБ и ШОС может и должно служить основой для формирования архитектуры равной и неделимой безопасности на евразийском пространстве.

"Это вполне себе хорошая платформа для сопряжения, обеспечения безопасности, не только в военном, но, скорее даже в экономическом формате, потому что очень явно показывают последние события, то, что исключительно военными силами не получается достичь целей. Об этом говорит и военная операция США и Израиля против Ирана, когда Иран показал, что может воздействовать абсолютно на весь мир, и это уже не региональная, это общемировая безопасность", - сказал Шевцов.

По его словам, у ОДКБ и ШОС есть что позаимствовать. "И на основании этих структур, возможно, появятся еще какие-то другие", - добавил замсекретаря Совбеза.