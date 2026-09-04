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Один человек погиб и один ранен из-за атак ВСУ в Белгородской области

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Белгородской области сообщил о гибели мужчины при подрыве автомобиля, еще один получил ранения при ударе дрона в пятницу.

"В посёлке Октябрьский Белгородского округа автомобиль подорвался на взрывном устройстве. В результате полученных ранений мужчина скончался на месте. (...) Транспорт повреждён", - говорится в сообщении.

Еще один мужчина пострадал в городе Шебекино при ударе FPV-дрона по автомобилю. "Бойцы "Орлана" доставили мужчину с осколочными ранениями рук в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи пострадавший будет переведён в городскую больницу № 2 Белгорода. Машина повреждена", - информирует оперштаб.

Кроме того, в посёлке Октябрьский Белгородского округа при атаке FPV-дрона повреждена машина. В селе Красный Октябрь при взрыве дрона в частном доме выбиты окна.

Белгородская область
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