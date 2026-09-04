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В Кремле назвали законной целью производства дальнобойных ракет на Украине при их появлении

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Планы по налаживанию производства дальнобойных ракет на Украине сделают соответствующие объекты законными целями для российских Вооруженных сил, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Любые подобные объекты на территории Украины станут законными целями для наших вооруженных сил", - сказал он журналистам, комментируя появившиеся сообщения о том, что Германия совместно с Великобританией и Францией развернула работу по созданию дальнобойных систем для Украины.

Песков добавил, что российская сторона слышала о подобных планах, тщательно отслеживает и проверяет эту информацию.

Дмитрий Песков
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