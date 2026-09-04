Биржевые цены на Аи-95 снизились на 2,78%, на Аи-92 - на 2,48% за неделю

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 2,78% - до 73139 руб./т, на Регуляр-92 - на 2,48%, до 68805 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями предыдущей пятницы.

Данные приведены по национальному индексу, отражающему средневзвешенную стоимость на всех крупных НПЗ России.