Биржевые цены на Аи-95 снизились на 2,78%, на Аи-92 - на 2,48% за неделю
Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 2,78% - до 73139 руб./т, на Регуляр-92 - на 2,48%, до 68805 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями предыдущей пятницы.
Данные приведены по национальному индексу, отражающему средневзвешенную стоимость на всех крупных НПЗ России.
|31.08.2026
|01.09.2026
|% к пр. д.
|02.09.2026
|% к пр. д.
|03.09.2026
|% к пр. д.
|04.09.2026
|% к пр. д.
|% - птн. к пр. птн.
|Премиум-95
|77213
|74121
|-4
|74187
|0,09
|73291
|-1,21
|73139
|-0,21
|-2,78
|Регуляр-92
|70272
|73102
|4,03
|72104
|-1,37
|68945
|-4,38
|68805
|-0,2
|-2,48
|ДТ-летнее
|74955
|73049
|-2,54
|71154
|-2,59
|69020
|-3
|68610
|-0,59
|-8,76
|ДТ-зимнее
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Мазут топочный
|20613
|20577
|-0,17
|22806
|10,83
|22496
|-1,36
|21637
|-3,82
|-4,21
|Авиатопливо
|121426
|121426
|-
|126017
|3,78
|126017
|-
|125703
|-0,25
|3,52
|СУГ
|27526
|28464
|3,41
|29991
|5,36
|32633
|8,81
|32720
|0,27
|3,85