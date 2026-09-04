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Биржевые цены на Аи-95 снизились на 2,78%, на Аи-92 - на 2,48% за неделю

Биржевые цены на Аи-95 снизились на 2,78%, на Аи-92 - на 2,48% за неделю
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 2,78% - до 73139 руб./т, на Регуляр-92 - на 2,48%, до 68805 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями предыдущей пятницы.

Данные приведены по национальному индексу, отражающему средневзвешенную стоимость на всех крупных НПЗ России.

31.08.202601.09.2026% к пр. д.02.09.2026% к пр. д.03.09.2026% к пр. д.04.09.2026% к пр. д.% - птн. к пр. птн.
Премиум-957721374121-4741870,0973291-1,2173139-0,21-2,78
Регуляр-9270272731024,0372104-1,3768945-4,3868805-0,2-2,48
ДТ-летнее7495573049-2,5471154-2,5969020-368610-0,59-8,76
ДТ-зимнее----------
Мазут топочный2061320577-0,172280610,8322496-1,3621637-3,82-4,21
Авиатопливо121426121426-1260173,78126017-125703-0,253,52
СУГ27526284643,41299915,36326338,81327200,273,85
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