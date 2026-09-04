Песков не стал анонсировать визит Уиткоффа и Кушнера в РФ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Кремль проинформирует, когда состоятся контакты президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Я не стал бы ничего анонсировать. Но когда эти контакты состоятся, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал информацию, что Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву в пятницу или субботу.

В Кремле заявили, что не будут инициативно принимать какие-либо меры безопасности совместно с украинской стороной в связи с возможным визитом Уитткофа и Кушнера в Москву, а затем в Киев.

Отвечая в пятницу на вопрос журналистов, будут ли достигнуты какие-то договоренности с украинской стороной на время визита американских представителей, в частности, относительно угроз пассажирским самолетам, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Наверное, американцы потребуют от украинцев прекратить террористическую активность".

На уточняющий вопрос, возможны ли некие договоренности напрямую между Москвой и Киевом в этой связи, Песков отметил: "Нет, не будет".