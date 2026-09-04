Поиск

Песков назвал безосновательными обвинения в адрес РФ в инциденте в Лейпциге

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Заявления министра внутренних дел Германии Александра Добриндта о причастности России к инциденту с дроном в аэропорту Лейпцига являются неубедительными, поскольку ФРГ ранее не предъявляла Киеву никаких претензий после взятия с поличным исполнителей подрывов "Северных потоков", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"То, что совершенно безосновательно были озвучены обвинения в адрес Российской Федерации, мы обратили на это внимание. Мы категорически отвергаем эти обвинения, считаем их абсолютно пустыми, не имеющими под собой хоть какой-то убедительной аргументации", - сказал он журналистам.

"При этом мы по-прежнему обращаем внимание и предлагаем всем обращать внимание, что никаких подобных действий Германия не предпринимала, когда были взяты с поличным практически те, кто взрывал "Северные потоки", - продолжил представитель Кремля.

По его словам, в том случае Москва не услышала от Добриндта ни одного слова в адрес Украины.

"Поэтому, конечно же, в этой ситуации его заявления для нас являются более чем неубедительными", - добавил Песков.

Дмитрий Песков Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков не исключил вероятность выхода на мирное урегулирование по Украине

"Аэрофлот" фиксирует усиление конкуренции с наземным транспортом на фоне "Ковров"

 "Аэрофлот" фиксирует усиление конкуренции с наземным транспортом на фоне "Ковров"

Новак в понедельник проведёт заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов

Новак сообщил, что экспорт дизтоплива будет открыт по мере формирования запасов

 Новак сообщил, что экспорт дизтоплива будет открыт по мере формирования запасов

В Сочи в ходе атаки БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11549 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3651 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов