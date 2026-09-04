Песков назвал безосновательными обвинения в адрес РФ в инциденте в Лейпциге

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Заявления министра внутренних дел Германии Александра Добриндта о причастности России к инциденту с дроном в аэропорту Лейпцига являются неубедительными, поскольку ФРГ ранее не предъявляла Киеву никаких претензий после взятия с поличным исполнителей подрывов "Северных потоков", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"То, что совершенно безосновательно были озвучены обвинения в адрес Российской Федерации, мы обратили на это внимание. Мы категорически отвергаем эти обвинения, считаем их абсолютно пустыми, не имеющими под собой хоть какой-то убедительной аргументации", - сказал он журналистам.

"При этом мы по-прежнему обращаем внимание и предлагаем всем обращать внимание, что никаких подобных действий Германия не предпринимала, когда были взяты с поличным практически те, кто взрывал "Северные потоки", - продолжил представитель Кремля.

По его словам, в том случае Москва не услышала от Добриндта ни одного слова в адрес Украины.

"Поэтому, конечно же, в этой ситуации его заявления для нас являются более чем неубедительными", - добавил Песков.