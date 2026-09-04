Краснов предложил главе судебной власти Ирана заключить соглашение о сотрудничестве

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Верховного суда России Игорь Краснов предложил главе судебной власти Ирана заключить соглашение о сотрудничестве высших судебных инстанций двух стран.

"В целях укрепления наших взаимоотношений в сфере правосудия предлагаю заложить надежную правовую базу и заключить соглашение о сотрудничестве", - сказал Краснов в ходе встречи с главой судебной власти Исламской Республики Иран Голямом-Хоссейном Мохсени-Эжеи "на полях" Форума председателей верховных судов государств-участников БРИКС.

"Символично, что мы обсуждаем будущее правосудия именно на этой площадке, основными принципами которой являются равенство, уважение к национальному суверенитету и формирование справедливого многополярного мира", - подчеркнул Краснов, напомнив, что президенты двух стран Владимир Путин и Масуд Пезешкиан на саммите ШОС в Бишкеке подтвердили приверженность данным исторически сложившимся убеждениям в рамках развития российско-иранских дружественных отношений.

"Сегодня наши государства столкнулись с беспрецедентным внешним давлением, политизацией права и односторонними незаконными санкциями. Нас объединяет решимость в отстаивании независимости наших стран. В связи с этим народ Ирана, который проявляет несгибаемую стойкость и мужество, заслуживает безграничного уважения и поддержки", - отметил Краснов.

По его словам, в этих условиях на Верховные суды возложена особая миссия, связанная с обеспечением экономической стабильности и защитой национального суверенитета. "Уверен, совместными усилиями мы сможем выработать единые и эффективные судебные подходы для поддержки трансграничного бизнеса, добросовестных инвесторов и государственных интересов", - отметил Краснов.