На территории СНТ в Оренбургской области произошел крупный пожар

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидируют возгорание в СНТ "Заря" в Соль-Илецком округе Оренбургской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону в воскресенье.

Пожар затронул около 30 садовых домиков, не предназначенных для постоянного проживания. Огонь перекинулся на лесной массив, говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, из близлежащих учебных учреждений - Соль-Илецкого Индустриально-технологического техникума и спецшколы для мальчиков эвакуирован 61 человек, в том числе 58 детей. Угрозы учебным заведением нет.

К тушению привлечено 36 человек и 20 единиц техники.

Как сообщает пресс-служба, открытое горение ликвидировано, работы по тушению пожара продолжаются.