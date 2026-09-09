Путин сказал об интересе РФ к транзиту энергоресурсов через Вьетнам в другие страны

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Россия ведет диалог с Вьетнамом по вопросу организации транзитных поставок энергоресурсов в соседние страны, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президентом этой страны То Ламом.

"Наши компании заинтересованы в налаживании транзитных поставок энергоресурсов через вьетнамскую территорию в соседние государства. Кстати говоря, и они, эти соседние государства, тоже обращаются к нам с просьбой организовать эту работу вместе с нашими вьетнамскими друзьями", - сказал Путин.

Он отметил, что Россия также предложила вьетнамским партнерам подумать над идеей совместного формирования в их стране стратегических резервов топлива. Рамочное соглашение по этому вопросу в ходе визита вьетнамского президента заключили "Зарубежнефть" и Petrovietnam. Еще один подписанный документ между компаниями касается распределения инвестиций по блокам на континентальном шельфе Вьетнама.

Путин в своем выступлении также отметил работу во Вьетнаме "Газпрома", напомнив, что в прошлом году компания начала поставки в страну СПГ. Как сообщалось, партия была отгружена с проекта "Сахалин-2".