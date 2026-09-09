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В МИД РФ заявили о последовательной работе по упрощению визовых режимов с некоторыми странами

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Россия ведет активную и последовательную работу по упрощению визовых режимов с дружественными странами; отмечает взлет в гуманитарном и туристическом направлениях после взаимной отмены виз для граждан РФ и КНР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ведем работу, которая действительно направлена на дальнейшее упрощение условий поездок граждан. Ведется эта работа активно, последовательно и, надо отметить, еще и результативно", - сказала она на брифинге в среду, отвечая на вопрос "Интерфакса" о динамике визовых режимов с дружественными странами в 2026 году.

"Хотела бы также отметить, что во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке 31 августа президент Российской Федерации Владимир Путин не исключил возможности перевода безвизового режима с Китаем на постоянную основу. Вы видите, как просто стартовал, просто вертикальный взлет произошел у нас на туристическом, гуманитарном направлении с Китаем после отмены на определенный временной промежуток виз с соответствующими целями осуществления поездок", - указала Захарова.

Дипломат также напомнила, что "с 1 мая вступило в силу соглашение о взаимной отмене визовых требований для граждан России и Саудовской Аравии".

"Продолжается соответствующий диалог с рядом других заинтересованных государств Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки", - отметила она.

"Ну и в 2026 году на двусторонней основе был отменен визовый режим для владельцев дипломатических служебных паспортов с Руандой, Мавританией, Ливаном. В августе текущего года было подписано аналогичное межправительственное соглашение с Ганой, оно вступит в силу по завершении необходимых внутригосударственных процедур", - сообщила представитель МИД РФ.

МИД РФ
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