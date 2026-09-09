Осенью пройдут первые апробации экспериментальных заданий ЕГЭ по физике и химии

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Первые апробации введения практической части в Едином государственном экзамене по физике и химии запланированы на очень текущего года, сообщили в Рособрнадзоре.



"Осенью 2026 года запланировано проведение апробации разработанных экспериментальных заданий по физике и химии в субъектах Российской Федерации, по итогам которой будет проведена первая оценка проблематики организации практической части ЕГЭ", - говорится в презентации Рособрнадзора, представленной главой ведомства Анзором Музаевым на всероссийском форуме учителей физики.



Там отмечается, что в 2027 году изменений в контрольно-измерительных материалах ОГЭ и ЕГЭ физике не планируется.