Ребенок и женщина ранены при атаке БПЛА в курском приграничье

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Два человека пострадали при атаке украинского беспилотника в приграничном Хомутовском районе Курской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Мама с ребенком пострадали в селе Ольховка Хомутовского района. У женщины множественные осколочные ранения рук и лица. У ее четырехлетнего сына множественные ранения голени, колена, живота, лица", - процитировала пресс- служба слова губернатора региона Александра Хинштейна.

Пострадавшим оказана первая помощь, их готовят к транспортировке в Курскую областную больницу.