Минобороны РФ заявило о нейтрализации с утра среды 108 украинских дронов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Российскими средствами ПВО с 8:00 до 20:00 среды перехвачены и уничтожены 108 украинских беспилотников, заявило Минобороны РФ.

Дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Свердловской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Башкирией, Крымом, Татарстаном, Краснодарским краем, Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами и Черным морем, сообщило министерство.