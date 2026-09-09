"Аэрофлот" в 2030-35 гг. намерен сохранить большую часть узкофюзеляжных Boeing и Airbus

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" рассчитывает продолжить безопасную эксплуатацию узкофюзеляжного парка Boeing и Airbus как минимум в перспективе 2030-2035 гг., сообщил директор по связям с инвесторами компании Андрей Напольнов.

"Цифры (пассажиропотока - ИФ) говорят сами за себя: все подтверждает факт того, что мы летаем. Да, чем дальше мы идем вперед, тем больше есть риск вывода ряда воздушных судов, но все таки бОльшая часть, по крайней мере, узкофюзеляжного флота, сохранится в эксплуатации - и в 2030-м, и 2035 году, в принципе, - сказал Напольнов на вебинаре SberCIB. - С учетом того, что средний возраст парка - 11 лет, у него большой задел по ресурсу".

Он отметил, что сроки эксплуатации самолетов группы различаются в зависимости от их типа.

"Допустим, для SJ-100 обсуждается вопрос ремоторизации. А если мы говорим про узкофюзеляжный флот Airbus 320 или Boeing 737, которые есть, в частности, у "Победы", - у них тоже огромный ресурс, так как их парк еще моложе, до десяти лет. Поэтому тут мы понимаем, как обслуживаются суда, и планируем продолжать держать их "на крыле" максимально долгое время", - добавил Напольнов.

Стратегия "Аэрофлота" предполагает, что парк группы в перспективе десяти лет будет состоять из российских и иностранных самолетов в соотношении 50% на 50%, заявлял в апреле гендиректор компании Сергей Александровский. В ближайшее время "Аэрофлот" и другие российские авиакомпании ждут поставок новых российских самолетов, но предстоит большая совместная работа по повышению их качественных характеристик, отмечал он.

Сейчас парк группы насчитывает 59 широкофюзеляжных и 212 узкофюзеляжных Boeing и Airbus, а также 78 отечественных региональных Superjet 100. Еще четыре A330 перевозчик арендует вместе с экипажем у авиакомпании iFly.