НСЗК прорабатывает варианты поставок зерна из РФ в страны БРИКС и ЮВА через КНР

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - ГК "Новый сухопутный зерновой коридор" (НСЗК), в состав которой входит "Забайкальский зерновой терминал" (ЗЗТ), прорабатывает варианты поставок российского зерна в страны БРИКС и Юго-Восточной Азии (ЮВА) через Китай.

"Руководство НСЗК прорабатывает вариант поставок агропродукции до порта Далянь, откуда уже морем зерно может быть отправлено в страны БРИКС и Юго-Восточной Азии. Такой маршрут сейчас как никогда актуален", - сообщается в пресс-релизе группы.

В частности, руководство НСЗК обратилось к представителям Китая с просьбой оказать содействие в подаче вагонов-хопперов из КНР и их допуске на территорию терминала под погрузку. Согласование этих вопросов государственной корпорацией "Китайские железные дороги" позволит обеспечить наиболее привлекательные для покупателей из Китай и других стран цены на зерно.

Согласно пресс-релизу, технические характеристики ЗЗТ были представлены на заседании рабочей группы Делового совета БРИКС по агробизнесу на минувшей неделе в Индии. Находящийся в Забайкалье всего в 4 километрах от границы с Китаем и оборудованный железнодорожными путями как широкой (1520 мм), так и узкой (1435 мм) колеи ЗЗТ может обеспечить перевалку до 8 млн тонн зерна в год.

ГК "НСЗК" ввела зерновой терминал в Забайкалье в 2022 году. Терминал является специализированным зерновым железнодорожным комплексом, расположенным на крупнейшем российско-китайском погранпереходе в поселке Забайкальск. Объем единовременного хранения зерна составляет до 80 тыс. тонн.

ЗЗТ является резидентом ТОР и первым этапом транспортно-логистического кластера в Забайкальске. Вторым этапом НСЗК планирует построить мультимодальный транспортно-логистический центр мощностью до 300 тыс. в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ) в год.

ГК "Новый сухопутный зерновой коридор" является диверсифицированным агропромышленным холдингом, который реализует на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока проект по созданию и развитию инфраструктуры экспорта зерновых, зернобобовых и масличных культур в Китай, страны Центральной Азии и Ближнего Востока, а также по наращиванию производства зерна в этих регионах.