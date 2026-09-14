Мосбиржа с 14 сентября переносит начало основной сессии на ключевых рынках на 09:00

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Основная торговая сессия на фондовом, срочном, валютном рынках и рынке драгоценных металлов "Московской биржи" с 14 сентября будет начинаться в 09:00 вместо 10:00 по Москве.

Расчет и публикация основных индексов МосБиржи теперь также стартуют с 09:00 по московскому времени.

Согласно новому регламенту торгов на фондовом и срочном рынках, с 06:50 до 09:00 будет проводиться утренняя сессия, с 09:00 до 19:00 - основная сессия (09:00-09:10 - аукцион открытия для ценных бумаг, недопущенных к утренней сессии), с 19:00 до 23:50 - вечерняя сессия.

Торги в выходные Мосбиржа по-прежнему будет проводить с 09:50 до 19:00.

На валютном рынке и рынке драгметаллов основная торговая сессия будет проходить с 08:50 до 19:00. На денежном рынке старт торгов адресных сделок репо, депозитов и кредитов переносится на 08:30 (с 09:30 по московскому времени), основная сессия проводится с 10:00 до 19:00 по Москве.

Старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Борис Блохин, комментируя решение увеличить время торгов в основную сессию, говорил, что в 9 утра на рынках уже достаточно ликвидности. Изменения позволят дольше торговать клиентам из Сибири и Дальнего Востока в комфортное для них время, замечал он.

Мосбиржа постепенно движется в сторону торгов 24/7. Следующим шагом может стать отказ от регулярных технических остановок торгов в выходные дни. Сейчас примерно раз в пять недель биржа приостанавливает работу на выходных для проведения плановых технических релизов. Далее биржа планирует постепенно синхронизировать время торгов в выходные с временем торгов в будни и поэтапно расширять время торгов с текущих 7 утра.

"Этот план среднесрочный, в этом году мы не планируем существенных движений в этом направлении. Процесс перехода к режиму, максимально приближенному к 24/7, может занять примерно 2-2,5 года", - отмечал Блохин.