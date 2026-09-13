Что произошло за день: воскресенье, 13 сентября

Атака ВСУ на бензовозы с топливом для ЗАЭС, найден последний погибший под лавиной в КБР и предложение Минпромторга о госмониторинге цен

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- При атаке БПЛА в Нижнекамске погибли два человека. Пострадали 14 человек.

- Двое российских военных погибли, многие ранены в результате атаки ВСУ на бензовозы с дизтопливом для Запорожской АЭС. Глава "Росатома" Алексей Лихачев подчеркнул, что Киев откровенно провоцирует ядерный инцидент на крупнейшей атомной станции в Европе. Представители станции сообщили, что ВСУ дронами более десяти раз атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС.

- Число погибших под лавиной в КБР альпинистов выросло до 17 человек. Таким образом найдены все участники группы, судьба которых оставалась неизвестной.

- Власти США просили Киев не наносить удары в РФ по объектам, имеющим отношение к дизельному топливу, заявил Дональд Трамп. По его словам, нехватка дизтоплива в мире "вызвана не Ближним Востоком, а тем, что происходит между Россией и Украиной".

- В Кремле не исключают возможности возобновления трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины в октябре, заявил Дмитрий Песков.

- Минпромторг предложил ввести госмониторинг цен на 24 вида продовольствия. Мониторинг планируется ввести с января 2027 года.