Поиск

За ночь над Ростовской областью сбили порядка 50 БПЛА, есть повреждения

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Силами ПВО за ночь уничтожены полсотни БПЛА над Ростовской областью, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь,

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около 50 БПЛА в городах Ростове-на-Дону, Таганроге, Аксае и 17 районах области", - написиал Слюсарь в своем канале в мессенджере Max.

Пострадавших нет, уточнил губернатор.

Беспилотники были уничтожены в Аксайском, Мясниковском, Белокалитвинском, Азовском, Кашарском, Морозовском, Каменском, Миллеровском, Боковском, Родионово-Несветайском, Зерноградском, Чертковском, Неклиновском, Тарасовском, Шолоховском, Обливском районах, сообщил глава региона.

В Аксайском районе в результате падения БПЛА поврежден 18 этаж строящегося дома. В Кировском районе Ростова повержен автомобиль. В Каменском районе повреждено остекление в двух квартирах. В Мясниковском районе повреждена линия электропередач, обесточено 30 частных домов. В Неклиновском районе повреждены частные дома и автомобили, добавил Слюсарь.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Ростовскую область Юрий Слюсарь Таганрог
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

За ночь над Ростовской областью сбили порядка 50 БПЛА, есть повреждения

Мосбиржа с 14 сентября переносит начало основной сессии на ключевых рынках на 09:00

 Мосбиржа с 14 сентября переносит начало основной сессии на ключевых рынках на 09:00

Корабли ВМС США в Аравийском море приведены в повышенную готовность из-за наступления хуситов

 Корабли ВМС США в Аравийском море приведены в повышенную готовность из-за наступления хуситов

Что произошло за день: воскресенье, 13 сентября

Летевший из Москвы в Анталью самолет сел в Минводах из-за неисправности

Число погибших под лавиной в КБР альпинистов выросло до 17 человек

Международный фестиваль молодежи официально стартовал в Екатеринбурге

 Международный фестиваль молодежи официально стартовал в Екатеринбурге

Нарушенное из-за аварии энергоснабжение на Камчатке восстановлено

Минпромторг предложил ввести госмониторинг цен на 24 вида продовольствия

 Минпромторг предложил ввести госмониторинг цен на 24 вида продовольствия

ВСУ более 10 раз атаковали дронами учебно-тренировочный центр ЗАЭС
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11729 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3707 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 118 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов