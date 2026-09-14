За ночь над Ростовской областью сбили порядка 50 БПЛА, есть повреждения

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Силами ПВО за ночь уничтожены полсотни БПЛА над Ростовской областью, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь,

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около 50 БПЛА в городах Ростове-на-Дону, Таганроге, Аксае и 17 районах области", - написиал Слюсарь в своем канале в мессенджере Max.

Пострадавших нет, уточнил губернатор.

Беспилотники были уничтожены в Аксайском, Мясниковском, Белокалитвинском, Азовском, Кашарском, Морозовском, Каменском, Миллеровском, Боковском, Родионово-Несветайском, Зерноградском, Чертковском, Неклиновском, Тарасовском, Шолоховском, Обливском районах, сообщил глава региона.

В Аксайском районе в результате падения БПЛА поврежден 18 этаж строящегося дома. В Кировском районе Ростова повержен автомобиль. В Каменском районе повреждено остекление в двух квартирах. В Мясниковском районе повреждена линия электропередач, обесточено 30 частных домов. В Неклиновском районе повреждены частные дома и автомобили, добавил Слюсарь.