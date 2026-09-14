Поиск

Россия за 7 месяцев увеличила выручку от экспорта виски в 1,5 раза

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - РФ за семь месяцев этого года экспортировала виски более чем на $1 млн, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В натуральном выражении поставки выросли на 41%, до 82 тыс. литров, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

"Экспорт виски из России показывает рекордную динамику в натуральном выражении за период с января по июль, ранее максимальный объем за семь месяцев был зафиксирован в 2024 году - чуть более 68 тыс. литров", - говорится в сообщении.

Основными покупателями в этом году стали Казахстан (более 24 тыс. литров), Таджикистан (более 19,5 тыс. литров), Латвия (около 11 тыс. литров).

В этом году РФ также поставляла виски в Киргизию, Узбекистан, Белоруссию, Туркменистан, Абхазию, Турцию и другие страны.

РФ Казахстан Латвия Таджикистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия за 7 месяцев увеличила выручку от экспорта виски в 1,5 раза

Нефть Brent резко подорожала до $107,17 за баррель

 Нефть Brent резко подорожала до $107,17 за баррель

Мосбиржа с 14 сентября переносит начало основной сессии на ключевых рынках на 09:00

 Мосбиржа с 14 сентября переносит начало основной сессии на ключевых рынках на 09:00

"Вымпелком" оценил объем рынка 5G в РФ в 2027 году в 35-45 млрд рублей

 "Вымпелком" оценил объем рынка 5G в РФ в 2027 году в 35-45 млрд рублей

"Ингосстрах "с 15 сентября начнет выплаты селлерам Ozon, чьи товары пострадали от БПЛА

Количество счетов цифрового рубля с начала сентября выросло на 87 тысяч

 Количество счетов цифрового рубля с начала сентября выросло на 87 тысяч

Банк России принял решение о повышении капитала РНПК на 165 млрд рублей

ЦБ РФ на заседании в пятницу предметно обсуждал только паузу в смягчении ДКП

 ЦБ РФ на заседании в пятницу предметно обсуждал только паузу в смягчении ДКП
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11733 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3707 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 118 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов