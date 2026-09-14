Россия за 7 месяцев увеличила выручку от экспорта виски в 1,5 раза

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - РФ за семь месяцев этого года экспортировала виски более чем на $1 млн, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В натуральном выражении поставки выросли на 41%, до 82 тыс. литров, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

"Экспорт виски из России показывает рекордную динамику в натуральном выражении за период с января по июль, ранее максимальный объем за семь месяцев был зафиксирован в 2024 году - чуть более 68 тыс. литров", - говорится в сообщении.

Основными покупателями в этом году стали Казахстан (более 24 тыс. литров), Таджикистан (более 19,5 тыс. литров), Латвия (около 11 тыс. литров).

В этом году РФ также поставляла виски в Киргизию, Узбекистан, Белоруссию, Туркменистан, Абхазию, Турцию и другие страны.