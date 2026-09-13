Корабли ВМС США в Аравийском море приведены в повышенную готовность из-за наступления хуситов

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Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Экипажи авианосца USS George Washington и ракетных эсминцев ВМС США, находящихся в Аравийском море, приведены в состояние повышенной готовности из-за возможной угрозы судоходству в Красном море со стороны сил йеменских хуситов, сообщает телеканал CBS News.

Отмечается, что повышение уровня боеготовности связано с тем, что поддерживаемые Ираном силы хуситов продвинулись вдоль побережья Йемена к Баб-эль-Мандебскому проливу, создав угрозу еще одной ключевой артерии мирового судоходства в то время, как движение через Ормузский пролив по-прежнему нарушено.

Как сообщал портал Axios, наследный принц Саудовской Аравии в четверг дважды звонил президенту США Дональду Трампу, призывая его нанести удары по хуситам, однако американский лидер отказал кронпринцу в просьбе.

В четверг силы хуситов захватили портовый город Мока на побережье Красного моря, а уже в пятницу стали поступать сообщения о том, что они взяли под контроль все йеменское побережье, которое контролировалось правительственными войсками, в том числе прибрежный город Дубаб и небольшой населенный пункт Мурад. В субботу официальные власти Йемена подтвердили захват хуситами острова Перим в Баб-эль-Мандебском проливе.

Конфликт между правительственными силами и хуситами в Йемене начался в 2014 году. С 2022 года в стране наблюдалось относительное затишье, однако с начала июля столкновения между сторонами активизировались в разных районах Йемена.