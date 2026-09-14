Песков заявил, что военные РФ выполняют задачи по всей территории Украины

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные выполняют свои задачи по всей территории Украины и продолжат это делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обвинения Украины и ЕС в адрес России в нанесении удара беспилотником около польско-украинской границы.

"Если я правильно понимаю, речь идёт о территории Украины. Наши военные выполняют свои задачи по всей территории Украины и продолжают это делать, и продолжат", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать сообщения польского железнодорожного оператора об ударе беспилотником по локомотиву недалеко от польско-украинской границы, а также обвинения в произошедшем в адрес России со стороны Украины и Евросоюза.

13 сентября польский железнодорожный оператор PKP Intercity сообщил об атаке беспилотника на пассажирский поезд, следовавший из Киева в Варшаву в районе железнодорожной станции Ягодин в Волынской области Украины, вблизи границы с Польшей. Удар пришелся на локомотив, никто из пассажиров и членов локомотивной бригады не пострадал. По данным издания Spiegel, БПЛА попал в пассажирский поезд, который следовал после поезда, где находилась европейская делегация.