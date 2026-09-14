В Кремле поддержали стремление Кубы стать полноправным членом БРИКС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Россия поддерживает стремление Кубы стать полноправным членом БРИКС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, Российская Федерация поддерживает стремление Кубы присоединиться к работе в рамках БРИКС", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Песков заявил, что конкретные кандидатуры стран на расширение БРИКС на мероприятиях саммита в Дели не обсуждались.