Песков допустил отмену запрета на экспорт нефтепродуктов после насыщения рынка РФ

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Вопрос об отмене в РФ запрета на экспорт нефтепродуктов встанет на повестке дня по мере насыщения внутреннего российского рынка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По мере того, как наш внутренний рынок будет гарантированно насыщен, на повестке дня появится вопрос об отмене такого запрета. И тогда дополнительное количество сможет быть направлено на мировой рынок", - сказал Песков журналистам в понедельник.

В ходе общения с представителями СМИ Песков прокомментировал призыв президента США Дональда Трампа к Киеву прекратить удары по российским мощностям, вырабатывающим дизельное топливо.

"Что касается наших поставок, то, действительно, Россия пошла на введение запрета на экспорт нефтепродуктов. Этот запрет действует. Он направлен на то, чтобы обеспечить условия для насыщения внутреннего рынка в первую очередь. Является ли вот это количество нефтепродуктов российских, которое выпало из международного экспорта в связи с этим запретом на экспорт, является ли это значительным числом? Ну, определенным, скажем так, числом, которое способно оказывать влияние на мировой рынок, - да. Действительно, это так", - сказал Песков.

Он констатировал, что в целом ситуация на нефтяных рынках стремительно ухудшается.

"Связано это главным образом с нестабильностью и с очередными витками эскалации в зоне Персидского залива. Мы с вами видим выпадение огромного количества нефти. Только с выведением из строя нефтепровода в Саудовской Аравии свыше 4% мировых поставок были выбиты с мировых рынков. Это не может не иметь последствия, самые серьезные. Это не может не вызывать обеспокоенность у мировых экономик", - сказал Песков.



