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Аэропорт Сочи вновь приостановил обслуживание рейсов

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и отправку самолетов введены в международном аэропорту Сочи, сообщила Росавиация в своем канале в Мах.

"Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - отмечает ведомство.

Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщалось, ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в аэропорту Сочи в четверг днем. Они были сняты спустя некоторое время.

Сочи Росавиация
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