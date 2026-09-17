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В Казани 30 сентября пройдет заседание Координационного совета генпрокуроров стран СНГ

Затем там же пройдет заседание генпрокуроров стран ШОС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Казани 30 сентября пройдет 36-е заседание Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ, а 1 октября - 24-е заседания генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ размещен на официальном портале правовой информации.

"Провести в г. Казани 30 сентября 2026 г. 36-е заседание Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников Содружества Независимых Государств и 1 октября 2026 г. 24-е заседание генеральных прокуроров государств членов Шанхайской организации сотрудничества", - говорится в распоряжении.

Генеральной прокуратуре РФ поручено осуществить подготовку и проведение заседаний; обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных программами пребывания в России лиц, приглашенных на заседания.

МИД России, согласно распоряжению, должен обеспечить своевременную выдачу виз иностранным участникам заседаний и аккредитованным иностранным журналистам.

На МВД РФ возложена задача по обеспечению безопасности граждан и охраны общественного порядка в местах проведения заседаний, размещения и временного пребывания их участников, а также безопасность дорожного движения по маршрутам их следования, включая сопровождение в установленном порядке автомобилями Госавтоинспекции организованных транспортных колонн с участниками заседаний в г. Казани.

ФСБ России в соответствии со своей компетенцией поручено принять меры по обеспечению безопасности проведения заседаний, безопасности их участников и оказать содействие при прохождении ими пограничного контроля.

Правительству Татарстана поручено оказать содействие в подготовке и проведении заседаний, а также в реализации мероприятий, предусмотренных программами пребывания.

Казань СНГ ШОС
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