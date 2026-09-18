Явка на онлайн-голосовании на федеральной платформе достигла 25%

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Каждый четвертый зарегистрированный на онлайн-голосование на федеральной платформе избиратель уже отдал свой голос на выборах, заявила пресс-служба Минцифры РФ.

"Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе ДЭГ стартовало во всех 32 регионах - в 8:00 по местному времени. Первыми начали голосовать жители Магаданской области, в 9:00 по московскому времени подключилась Калининградская область. К этому времени проголосовали уже миллион человек - это 25% зарегистрировавшихся на ДЭГ избирателей", - говорится в сообщении.

Минцифры обращает внимание: чтобы войти на портал vybory.gov.ru, лучше использовать браузер "Яндекс", так как "в нем уже есть все необходимые сертификаты безопасности". "Если вы используете другой браузер, установите сертификаты безопасности Минцифры России самостоятельно", - добавили в министерстве.

Там отметили, что все ресурсы ДЭГ включены в "белый список": они доступны даже в случае временного отключения мобильного интернета в целях безопасности. Одновременно в регионах организованы дополнительные точки доступа Wi-Fi - при необходимости можно подключиться к ним, говорится в сообщении.

Выборы разных уровней проходят в РФ с 18 по 20 сентября.

Жители 32 регионов, заранее подавшие заявление на "Госуслугах", могут проголосовать на выборах депутатов Госдумы, региональных и местных выборах дистанционно, на платформе vybory.gov.ru. "Те, кто не регистрировался на ДЭГ заранее, могут отдать свой голос на своём избирательном участке. Узнать его адрес можно в личном кабинете избирателя", - сказали в пресс-службе министерства.