Поиск

Явка на онлайн-голосовании на федеральной платформе достигла 25%

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Каждый четвертый зарегистрированный на онлайн-голосование на федеральной платформе избиратель уже отдал свой голос на выборах, заявила пресс-служба Минцифры РФ.

"Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе ДЭГ стартовало во всех 32 регионах - в 8:00 по местному времени. Первыми начали голосовать жители Магаданской области, в 9:00 по московскому времени подключилась Калининградская область. К этому времени проголосовали уже миллион человек - это 25% зарегистрировавшихся на ДЭГ избирателей", - говорится в сообщении.

Минцифры обращает внимание: чтобы войти на портал vybory.gov.ru, лучше использовать браузер "Яндекс", так как "в нем уже есть все необходимые сертификаты безопасности". "Если вы используете другой браузер, установите сертификаты безопасности Минцифры России самостоятельно", - добавили в министерстве.

Там отметили, что все ресурсы ДЭГ включены в "белый список": они доступны даже в случае временного отключения мобильного интернета в целях безопасности. Одновременно в регионах организованы дополнительные точки доступа Wi-Fi - при необходимости можно подключиться к ним, говорится в сообщении.

Выборы разных уровней проходят в РФ с 18 по 20 сентября.

Жители 32 регионов, заранее подавшие заявление на "Госуслугах", могут проголосовать на выборах депутатов Госдумы, региональных и местных выборах дистанционно, на платформе vybory.gov.ru. "Те, кто не регистрировался на ДЭГ заранее, могут отдать свой голос на своём избирательном участке. Узнать его адрес можно в личном кабинете избирателя", - сказали в пресс-службе министерства.

Минцифры РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Явка на онлайн-голосовании на федеральной платформе достигла 25%

Новогодние каникулы в России в 2027 году продлятся 11 дней

ФСБ пресекла диверсию на газопроводе в Кабардино-Балкарии

С вечера четверга в сторону Московского региона летело более 350 БПЛА

Восемь многоквартирных домов повреждены в Ростовской области после атаки БПЛА

Четыре российских аэропорта вернулись к штатной работе

 Четыре российских аэропорта вернулись к штатной работе

Региональные парламенты изберут в восьми субъектах СЗФО

 Региональные парламенты изберут в восьми субъектах СЗФО

Еще 15 БПЛА сбито на подлете к Москве

Роспотребнадзор доставил в Уганду 7 тыс. тестов для диагностики вируса Эбола

 Роспотребнадзор доставил в Уганду 7 тыс. тестов для диагностики вируса Эбола

Первые участки для голосования открылись на Камчатке и Чукотке

 Первые участки для голосования открылись на Камчатке и Чукотке
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11811 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3744 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 91 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2527 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов