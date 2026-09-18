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В Москве на ДЭГ утром может возникнуть электронная очередь для желающих проголосовать

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Москве утром на электронном голосовании на выборах в Госдуму может возникнуть электронная очередь, сообщил председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, руководитель московского Корпуса наблюдателей Общественной палаты Вадим Ковалев.

"При возникновении такой ситуации нужно немного подождать или проголосовать позже. Я как человек, голосующий онлайн, предпочитаю делать это не в первые часы", - сказал он.

Москвичи могут проголосовать онлайн или на избирательных участках. На участках проголосовать можно с помощью терминалов электронного голосования или бумажным бюллетенем по месту постоянной регистрации.

Выборы в Госдуму проходят с 18 по 20 сентября. Жителям округа Щукино также предстоит проголосовать за депутатов в органы местного самоуправления. Гости столицы, заранее подавшие заявления через "Мобильный избиратель", смогут также проголосовать за депутатов Госдумы в Москве, избиратели из шести регионов (Республики Мордовия, Республики Тыва, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей) дополнительно получат возможность выбрать здесь высших должностных лиц своих субъектов.

Вадим Ковалев Москва Госдума
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