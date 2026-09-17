В ЦИК РФ разделили ключи шифрования для онлайн-голосования на выборах в Госдуму

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Процедура разделения ключей шифрования для проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборов состоялась в Центризбиркоме России, передает корреспондент "Интерфакса".

"Ключ разделяется специальным математическим алгоритмом на семь частей. Но на случай каких-то, например, банальной технической неисправности одного из токенов, его можно будет восстановить из любых произвольных пяти частей", - сообщил председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) ДЭГ Олег Артамонов.

При этом, по словам председателя ТИК, сам по себе один токен не дает никакой информации о содержимом ключа и не позволяет расшифровать бюллетени.

"Только когда соберутся вместе владельцы пяти токенов, как минимум, распакуют этот бокс и соберут ключ обратно, можно будет расшифровать бюллетени", - отметил он.

Как уточнила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, с помощью ключей шифрования "обеспечивается полнейшая тайна голосования".

Ключи шифрования в прозрачных сейф-боксах будут перемещены на трехдневное хранение в ТИК ДЭГ под постоянным видеонаблюдением.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней - с 18 по 20 сентября. В единый день голосования планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

18-20 сентября пройдут выборы высших должностных лиц 11 регионов РФ (в восьми субъектах - прямые выборы, еще в трех - голосование через законодательные органы).

Помимо этого, пройдут выборы депутатов законодательных органов 39 регионов РФ, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) 10 субъектов страны.