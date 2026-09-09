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В 32 регионах РФ началось тестирование онлайн-голосования

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Тестирование процедур дистанционного электронного голосования (ДЭГ) к сентябрьским выборам на федеральной платформе началось в РФ и продлится до вечера четверга, сообщает в среду пресс-служба Минцифры РФ.

"Началось тестирование федеральной платформы ДЭГ. До 20:00 10 сентября по местному времени избиратели 32 регионов, в которых запланировано применение ДЭГ на выборах депутатов Госдумы, региональных и муниципальных выборах, могут пройти процедуру ДЭГ в тренировочном режиме", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"Тестирование проходит на обезличенных тестовых данных и не требует посещения избирательного участка", - добавили там.

По информации Минцифры, принять участие в "тренировке" смогут избиратели, подавшие заявление на участие в ДЭГ на Госуслугах и получившие по нему статус "Учтено" до 23:59 (по Москве) 6 сентября.

"Участвовать в тестировании системы ДЭГ можно с 8:00 9 сентября до 20:00 10 сентября по времени региона, в котором у избирателя есть прописка", - уточнили в министерстве.

Чтобы участвовать в тестировании, необходимо зайти на портал ДЭГ в дни проведения тренировки, нажать кнопку "Участвовать, авторизоваться через Госуслуги, после чего пройти тестовое голосование, сообщили в Минцифры.

"Чтобы портал vybory.gov.ru корректно открывался, воспользуйтесь Яндекс Браузером. Если вы пользуетесь другим браузером, рекомендуем заранее установить сертификаты Минцифры России, которые обеспечивают защищённое соединение", - сказали в пресс-службе министерства.

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