Число заявлений на онлайн-голосование на выборах в РФ превысило 4 млн

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Свыше 4 млн российских избирателей подали заявление на использование дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на предстоящих выборах, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Об этом Памфилова сказала во вторник на завершающем заседании комиссии перед началом выборов.

Через механизм "Мобильный избиратель" по месту нахождения подано 2 927 039 заявлений, отмечается в презентации, представленной ЦИК.

Глава комиссии отметила, что сейчас продолжается обработка данных, "полную картину мы увидим позже".

Выборы депутатов Госдумы и совмещённые с ними выборы пройдут в течение трёх дней - с 18 по 20 сентября. В единый день голосования планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

18-20 сентября пройдут выборы высших должностных лиц 11 регионов РФ (в восьми субъектах - прямые выборы, еще в трёх - голосование через законодательные органы).

Помимо этого, пройдут выборы депутатов законодательных органов 39 регионов РФ, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) 10 субъектов страны.