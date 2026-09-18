Ротация наблюдателей МАГАТЭ прошла на ЗАЭС, ВСУ предприняли провокации

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Ротация специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в 35-й раз прошла на Запорожской АЭС, заявили в пятницу представители станции.

"На Запорожской атомной электростанции, входящей в состав "Росатома", прошла очередная ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)", - сообщается в канале ЗАЭС в Max.

Представители станции добавили, что ВСУ предприняли провокации, которые нейтрализовали российские военные.

"Безопасность проведения ротации обеспечили военнослужащие министерства обороны Российской Федерации, сотрудники Росгвардии и ГУ МВД России по Запорожской области. Не обошлось без провокаций со стороны ВСУ, которые были нейтрализованы российскими военными", - отметили представители станции.

Ротация специалистов прошла в 35-й раз начиная с 1 сентября 2022 года.

В состав 36-й команды входят четыре эксперта. Предыдущий раз состав миссии наблюдателей менялся 26 июня.

ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").