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Глава "Росатома" сообщил, что ротация инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС отложена

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Вопрос о проведении очередной ротации инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС пока отложен, возможно, состоится в первой половине сентября, сообщил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Мы пока отложили этот вопрос, (...) сейчас согласуется дата между нашей стороной, включая Минобороны, силовые структуры и, собственно, МАГАТЭ", - сказал Лихачев журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он добавил: "Возможно, это (ротация) состоится в первой половине сентября".

Алексей Лихачев ЗАЭС МАГАТЭ Росатом
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