На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Ротация специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в 32-й раз прошла на Запорожской АЭС, сообщили в пятницу представители станции в телеграм-канале ЗАЭС.

Ротация прошла в 32-й раз, начиная с 1 сентября 2022 года. В состав 33-й команды входят четыре эксперта.

Предыдущий раз состав миссии наблюдателей менялся 3 декабря.

"Безопасность во время ротации обеспечили военные Минобороны РФ, Росгвардии и сотрудники ГУ МВД России по Запорожской области - их совместные профессиональные действия позволили организовать ротацию надежно и оперативно", - заключили представители станции.

ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

